M5S Acerra presenta il Codice per Integrità e Trasparenza
Il Movimento 5 Stelle di Acerra ha presentato un Codice per l’Integrità e la Trasparenza. La proposta mira a rafforzare la trasparenza e la legalità nelle attività pubbliche. Il documento è stato depositato ufficialmente e sarà sottoposto a consultazione popolare. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e promuovere pratiche più chiare all’interno delle istituzioni locali. La proposta si basa su principi di responsabilità e correttezza amministrativa.
Il Movimento 5 Stelle Acerra lancia una proposta popolare per rafforzare trasparenza, legalità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni.. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Acerra ha presentato una proposta di iniziativa popolare per l’adozione del Codice dell’Integrità e della Trasparenza, un insieme di regole volte a rafforzare la trasparenza, prevenire i conflitti di interesse e rendere sempre più chiara e verificabile l’azione amministrativa. La proposta nasce da una riflessione semplice: quando i cittadini iniziano a dubitare delle istituzioni, il problema non riguarda soltanto chi amministra, ma il rapporto stesso di fiducia tra la comunità e la politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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