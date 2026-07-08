M5S Acerra presenta il Codice per Integrità e Trasparenza

Notizia in breve

Il Movimento 5 Stelle di Acerra ha presentato un Codice per l’Integrità e la Trasparenza. La proposta mira a rafforzare la trasparenza e la legalità nelle attività pubbliche. Il documento è stato depositato ufficialmente e sarà sottoposto a consultazione popolare. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e promuovere pratiche più chiare all’interno delle istituzioni locali. La proposta si basa su principi di responsabilità e correttezza amministrativa.