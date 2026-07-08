Milano sta attirando molte persone, ma sempre meno riescono ad abitarla stabilmente. La città sembra rispondere più alle esigenze della finanza che a quelle dei residenti, creando un senso di insicurezza diffusa. Elena Granata, urbanista e docente al Politecnico, ha dedicato anni di studio a questi temi e ha pubblicato diversi libri su centri urbani, ambiente e trasformazioni sociali.

Su questi temi Elena Granata, professoressa di Urbanistica al Dipartimento ABC (Architecture, Built Environmentand Construction Engineering) del Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile, ha riflettuto per anni e ha scritto libri che parlano di centri urbani, ambiente e cambiamenti sociali. L’ultimo, entrato nella short list dei finalisti della terza edizione del Premio Vero, si intitola La città è di tutti. Ciò che ha valore non ha prezzo (Einaudi), e insiste su un concetto che molto si lega ala riflessione di Federico Quaranta: garantire uno spazio pubblico accessibile, gratuito, per tutti. «Togliamo le panchine, i bar popolari, scompaiono i bambini e si riducono gli spazi di socialità, e in quel deserto “dorato” che risponde alla finanza più che alla vita delle persone, siamo tutti più in pericolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - L'urbanista Elena Granata: «Milano attira tutti, ma sempre meno persone riescono ad abitarla davvero. Risponde alla finanza più che alla vita delle persone e siamo tutti più insicuri»

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