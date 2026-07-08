Una lupa si trova ormai tra le case e i turisti a Misano, con segnalazioni quotidiane da mesi. In passato era spesso sulla spiaggia, prima che arrivassero i turisti, e successivamente si è spostata verso le zone collinari vicino alle abitazioni, dove si nutre di galline e gatti.

La lupa a Misano è ormai di casa. Le segnalazioni sono diventate quotidiane con il passare dei mesi. Prima che i turisti riempissero gli ombrelloni era spesso sulla spiaggia, poi ha cominciato a guardare ai recinti delle abitazioni in collina, dove galline e gatti sono prede per sfamarsi. Alcuni l’hanno vista con dei cuccioli, altri smagrita e impaurita. C’è chi l’ha incrociata spesso, a Misano Brasile, mentre era a passeggio con il proprio cane: "Mi passava a un paio di metri senza alcun comportamento aggressivo, anzi era impaurita, e andava via". A parlare è l’ assessore all’Ambiente di Misano, Nicola Schivardi. "Ho personalmente segnalato ai carabinieri forestali la presenza dell’animale nella zona di Misano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupa tra case e turisti a Misano: "Va portata nel suo habitat"

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