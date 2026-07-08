L’universo femminile oltre ogni rappresentazione tradizionale

Notizia in breve

Al Palazzo “Il Forte” nel centro storico di Coreglia è stata inaugurata la mostra “Una Donna” di Gianfalco Masini. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano il tema femminile attraverso immagini e rappresentazioni visive. L’evento si svolge in un ambiente storico e suggestivo, con le opere esposte che catturano l’attenzione dei visitatori. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, con ingresso gratuito.