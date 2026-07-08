L’universo femminile oltre ogni rappresentazione tradizionale
Al Palazzo “Il Forte” nel centro storico di Coreglia è stata inaugurata la mostra “Una Donna” di Gianfalco Masini. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano il tema femminile attraverso immagini e rappresentazioni visive. L’evento si svolge in un ambiente storico e suggestivo, con le opere esposte che catturano l’attenzione dei visitatori. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, con ingresso gratuito.
È stata inaugurata al Palazzo “Il Forte“ nel centro storico di Coreglia la nuova rassegna "Una Donna" di Gianfalco Masini. "Non si tratta di una semplice mostra collettiva – dichiarano gli organizzatori – bensì uno spazio di dialogo attraversato da sensibilità artistiche differenti capaci di confrontarsi con la figura della donna nella sua dimensione più umana, psicologica e simbolica". Pittura, fotografia, scultura, video-performance e installazione si intrecciano, infatti, in un percorso che non cerca una definizione assoluta del femminile, ma ne accoglie le infinite possibilità interpretative. Un’esposizione originale, dove ogni artista rappresenta la figura femminile nelle sue mille sfaccettature di donna, madre, lavoratrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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