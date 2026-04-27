Nel mese di maggio, le Carresi del Basso Molise si svolgono come parte di una tradizione radicata in questa regione dedicata all’agricoltura. Queste manifestazioni rappresentano un momento di celebrazione e di consolidamento delle usanze locali, coinvolgendo comunità che partecipano a riti e usanze tramandate nel tempo. La regione si distingue per le sue tradizioni popolari che in questo periodo trovano espressione in eventi di carattere storico e culturale.

In Molise, terra dedita all’agricoltura e alle più radicate tradizioni, il mese del maggio rievoca caratteristiche tradizioni. Quella delle Carresi è antichissima, e si tramanda avanti da secoli e secoli: tra la fine di aprile e il mese di maggio, tantissimi sono i carri trainati dai buoi, soprattutto nei comuni del Basso Molise, nel ravvivarsi di antiche tradizioni. Diverse le storie e tante le peculiarità che rendono uniche le tradizioni delle Carresi paese per paese e oggi, in pillole, raccontiamo le tipiche manifestazioni dedicate a questo avvenimento a tema agricolo. La corsa che si svolge a Ururi è probabilmente collegata all’istituzione della festa della Croce in legno di Gesù, portata in Italia da Sant’Elena.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: le Carresi del Basso Molise, tradizionale rappresentazione del maggio

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