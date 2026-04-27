Immagini dal Sannio | le Carresi del Basso Molise tradizionale rappresentazione del maggio
Nel mese di maggio, le Carresi del Basso Molise si svolgono come parte di una tradizione radicata in questa regione dedicata all’agricoltura. Queste manifestazioni rappresentano un momento di celebrazione e di consolidamento delle usanze locali, coinvolgendo comunità che partecipano a riti e usanze tramandate nel tempo. La regione si distingue per le sue tradizioni popolari che in questo periodo trovano espressione in eventi di carattere storico e culturale.
In Molise, terra dedita all’agricoltura e alle più radicate tradizioni, il mese del maggio rievoca caratteristiche tradizioni. Quella delle Carresi è antichissima, e si tramanda avanti da secoli e secoli: tra la fine di aprile e il mese di maggio, tantissimi sono i carri trainati dai buoi, soprattutto nei comuni del Basso Molise, nel ravvivarsi di antiche tradizioni. Diverse le storie e tante le peculiarità che rendono uniche le tradizioni delle Carresi paese per paese e oggi, in pillole, raccontiamo le tipiche manifestazioni dedicate a questo avvenimento a tema agricolo. La corsa che si svolge a Ururi è probabilmente collegata all’istituzione della festa della Croce in legno di Gesù, portata in Italia da Sant’Elena.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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