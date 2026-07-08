L'Università di Bergamo ha ottenuto il brevetto europeo per una siringa con ago retrattile e azionamento assistito. La tecnologia è pensata per diminuire il rischio di punture accidentali e infezioni durante le iniezioni in ambito sanitario. La siringa è progettata per essere più sicura per medici e infermieri, grazie a un meccanismo che permette di retrarre l’ago dopo l’uso. La protezione brevettata riguarda le iniezioni multiple con questa tipologia di siringa.

L'Università di Bergamo ha ottenuto il brevetto europeo per una siringa a iniezione multipla con ago retrattile e azionamento assistito, una tecnologia progettata per ridurre il rischio di punture accidentali e infezioni durante la somministrazione di farmaci e fluidi in ambito sanitario. Il dispositivo nasce per affrontare un problema frequente nelle attività cliniche: il contatto involontario con aghi contaminati durante l'utilizzo della siringa, dopo l'iniezione o nelle fasi di smaltimento. Secondo i dati richiamati dal progetto, nel mondo vengono effettuate circa 10 miliardi di iniezioni ogni anno e si stimano 2 milioni di punture accidentali, con possibili conseguenze legate alla trasmissione di epatite B, epatite C e Hiv. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Bergamo.corriere.it - L'Università di Bergamo brevetta una siringa con ago retrattile più sicura per medici e infermieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefani: «Con l?Autonomia stipendi più alti per medici e infermieri»Alle 8:30 a Venezia, Alberto Stefani ha illustrato alle commissioni Affari Costituzionali che l’Autonomia permetterà di aumentare gli stipendi di...

Salute in punta di ago: ecco perché l’agopuntura non è più una medicina alternativaL’agopuntura, tradizionalmente considerata una medicina alternativa, viene ora riconosciuta come praticabile anche nel contesto clinico ufficiale.

Temi più discussi: Le Università di Bergamo e Ottawa hanno sottoscritto il Memorandum of Understanding e lo Student Mobility Agreement; Una Laurea Magistrale per costruire i contesti di vita di domani, progettandoli a monte; Concorso Collaboratori Amministrativi Università di Bergamo 2026: 3 posti per diplomati; La Questura di Bergamo accoglie tre giovani funzionari della Polizia di Stato.

Seconda tappa per il percorso Il ruolo del CFO nell’era dell’AI, promosso da #ConfindustriaBergamo con il supporto di @PwC_Italia. L’incontro di oggi ha approfondito il tema Processi, dati e decisioni: il nuovo perimetro del CFO con AI e agenti. Durante l’in x.com

L'Università di Bergamo brevetta una siringa con ago retrattile più sicura per medici e infermieriIl dispositivo consente iniezioni multiple con un'unica tubofiala e fa rientrare automaticamente l'ago dopo ogni utilizzo, riducendo il rischio di punture accidentali e di esposizione a materiali cont ... bergamo.corriere.it

Le Università di Bergamo e Ottawa hanno sottoscritto il Memorandum of Understanding e lo Student Mobility AgreementRafforzata la collaborazione, già solida nell'ambito della ricerca, e in corso da alcuni anni, tra i due Atenei. Le aree coinvolte nella collaborazione comprendono: ingegneria, psicologia, studi terri ... ilsole24ore.com