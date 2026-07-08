L’Università di Bergamo brevetta la siringa che si ‘richiude’ da sola dopo l’iniezione

L’Università di Bergamo ha ottenuto il brevetto europeo per una siringa che si richiude automaticamente dopo l’iniezione. La nuova tecnologia permette di evitare il rischio di contagio e di ridurre gli sprechi di materiale. La siringa si attiva al momento della somministrazione, garantendo una chiusura immediata senza bisogno di interventi esterni. L’innovazione è stata sviluppata da un team di ricercatori dell’ateneo e rappresenta un passo avanti nel settore biomedicale.

L’ Università di Bergamo compie un nuovo passo nel campo dell’innovazione biomedicale. L’ateneo ha infatti ottenuto il brevetto europeo unitario per una siringa a iniezione multipla con ago retrattile e azionamento assistito, una tecnologia progettata per aumentare la sicurezza durante la somministrazione di farmaci e ridurre il rischio di punture accidentali per gli operatori sanitari. Il dispositivo nasce per rispondere a un problema ancora molto diffuso negli ospedali e negli ambulatori. Ogni anno nel mondo vengono effettuati circa dieci miliardi di iniezioni e si stimano circa due milioni di punture accidentali con aghi contaminati, episodi che possono comportare la trasmissione di infezioni come epatite B, epatite C e HIV. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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