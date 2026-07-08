L’ultimo re contro il nuovo sovrano
Il tennista numero uno al mondo ha vinto una partita durata cinque ore, arrivando in semifinale dopo aver superato un avversario. La sfida è stata lunga e intensa, con scambi lunghi e punti decisivi. Il giocatore ha mostrato maggiore freschezza, sfruttando un servizio che si è rivelato determinante. L’altro tennista ha combattuto fino all’ultimo punto, ma non è riuscito a ottenere la vittoria.
Fili d'erba Djokovic resiste al tempo e raggiunge Sinner in semifinale dopo una maratona di cinque ore. Il numero uno del mondo arriva più fresco, con un servizio sempre più decisivo. In palio c'è molto più di una finale Fili d'erba Djokovic resiste al tempo e raggiunge Sinner in semifinale dopo una maratona di cinque ore. Il numero uno del mondo arriva più fresco, con un servizio sempre più decisivo. In palio c'è molto più di una finale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Shakespearianamente parlando è molto più di una semifinale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Tarquinio il Superbo: lUltimo Re di Roma | Sta per Uscire il Nuovo Video Epico
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