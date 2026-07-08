L’ultimo re contro il nuovo sovrano

Da ilmanifesto.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista numero uno al mondo ha vinto una partita durata cinque ore, arrivando in semifinale dopo aver superato un avversario. La sfida è stata lunga e intensa, con scambi lunghi e punti decisivi. Il giocatore ha mostrato maggiore freschezza, sfruttando un servizio che si è rivelato determinante. L’altro tennista ha combattuto fino all’ultimo punto, ma non è riuscito a ottenere la vittoria.

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