L’ultimo re contro il nuovo sovrano

Notizia in breve

Il tennista numero uno al mondo ha vinto una partita durata cinque ore, arrivando in semifinale dopo aver superato un avversario. La sfida è stata lunga e intensa, con scambi lunghi e punti decisivi. Il giocatore ha mostrato maggiore freschezza, sfruttando un servizio che si è rivelato determinante. L’altro tennista ha combattuto fino all’ultimo punto, ma non è riuscito a ottenere la vittoria.