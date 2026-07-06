Tra le montagne del Tuwaiq, a circa quaranta minuti da Riad, sta prendendo forma quello che è destinato a diventare il più grande centro tennistico del Medio Oriente. Si chiama National Tennis Centre e sorgerà all’interno di Qiddiya City, la nuova città dell’intrattenimento, dello sport e della cultura che l’Arabia Saudita sta costruendo come uno dei progetti simbolo della Vision 2030. L’impianto è stato progettato dallo studio internazionale Populous e avrà le dimensioni ideali per un grande evento. Sono previsti trenta campi complessivi, ventotto in cemento e due in terra battuta, con una capacità totale di circa 33 mila spettatori. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un centro avveniristico, i milioni del fondo sovrano, un nuovo Masters 1000: l'Arabia all'assalto del tennis

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