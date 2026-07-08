Lucumì eliminato dal Mondiale | l’obiettivo Juve è ancora tra i migliori ma sbatte sulla traversa Come è andata la sua partita

Il difensore del Bologna ha concluso la sua partita con un tentativo che si è schiantato sulla traversa, senza segnare. La sua squadra si è qualificata per il prosieguo del torneo, ma lui è stato eliminato. La Juventus, che aveva come obiettivo la qualificazione, rimane tra le migliori, anche se l’occasione di segnare è mancata. La partita si è conclusa senza ulteriori reti, e il giocatore ha concluso la sua presenza nel torneo senza passare il turno.

di Mauro Munno Lucumì eliminato dal Mondiale: l’obiettivo Juve è ancora tra i migliori ma sbatte sulla traversa. Come è andata la partita del difensore del Bologna. La Svizzera strappa il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026 al termine di una vera e propria battaglia calcistica. Ad arrendersi è la Colombia, eliminata dopo una sfida infinita e tesissima. Saranno dunque gli elvetici a sfidare l’ Argentina di Lionel Messi nel prossimo, caldissimo turno della competizione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I Cafeteros sprecano, i rigori premiano gli elvetici. Nel corso dei 120 minuti, tra regolamentari e supplementari, è stata la Colombia a fare la partita e a costruire le occasioni più nitide per sbloccare il punteggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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