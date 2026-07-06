Il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale del Mondiale dopo la sconfitta contro la Norvegia di Haaland. La partita si è conclusa con una vittoria della Norvegia, che ha impedito al Brasile di proseguire nel torneo. Alisson, portiere della nazionale brasiliana, ha disputato la sua ultima partita nel torneo. La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto inattesa per il team sudamericano. La Norvegia ha ottenuto la qualificazione alla semifinale.

di Luca Fioretti Clamorosa eliminazione del Brasile: ai quarti di finale passa la Norvegia, serata da dimenticare per l’obiettivo di mercato della Juve Alisson. Un verdetto totalmente inatteso scuote il Mondiale e sancisce la fine anticipata del cammino di una delle grandi favorite per la vittoria finale. Il match tra Brasile e Norvegia si è concluso con l’affermazione della compagine europea per 1-2 (79’ Haaland, 90’ Haaland, 90’+7? Neymar rig.), un punteggio che proietta la Norvegia ai quarti di finale. Con questo risultato shock, il Brasile abbandona la competizione a testa bassissima. I riflettori erano puntati in particolare... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson eliminato dal Mondiale: ko a sorpresa con la Norvegia di Haaland, come è andata la sua ultima partita

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IMPACTO MUNDIAL BRASIL ELIMINADO VS NORUEGA 0-2 ES UNA DERROTA HISTÓRICA

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