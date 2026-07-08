Lucumi è il profilo giusto? I pro e i contro di un possibile colpo dal Bologna

L'Inter sta valutando l'acquisto di Jhon Lucumí dal Bologna. Il difensore colombiano è apprezzato per esperienza e affidabilità, ma ci sono ancora alcuni dubbi da chiarire. La società nerazzurra segue attentamente il mercato e tiene sotto osservazione il giocatore, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

di Alberto Petrosilli Il colombiano Lucumi convince per esperienza e affidabilità, ma restano alcuni interrogativi. Tutti i pro e i contro. L’Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di un difensore e, come riportato da Gianluigi Longari, tra i profili seguiti c’è anche Jhon Lucumí del Bologna. Non si tratta ancora di una trattativa concreta, ma di un interesse che merita una riflessione. Il colombiano potrebbe davvero rappresentare il rinforzo ideale per la retroguardia nerazzurra? LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter I motivi per dire sì. Il primo aspetto da evidenziare è la conoscenza della Serie A. Dopo diverse stagioni al Bologna, Lucumí conosce perfettamente ritmi, avversari e richieste del campionato italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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