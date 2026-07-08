Lorenzo Finn e la settimana perfetta | i numeri della stagione e le dichiarazioni

Lorenzo Finn ha concluso la settimana con risultati eccezionali, segnando una stagione record. I numeri mostrano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, con vittorie in più competizioni e miglioramenti nelle prestazioni. Durante la conferenza, Finn ha commentato che la strategia adottata ha portato a questi risultati, senza specificare se si tratta di un approccio rapido o più graduale. La sua stagione si conferma tra le più brillanti degli ultimi tempi nel suo settore.

Roma, 8 luglio 2026 - Provare a bruciare le tappe, con tutti i pro e contro le caso, o assecondare la crescita seguendo passaggi più progressivi? Il dibattito nel ciclismo non è inedito e sta tornando in auge in questa stagione nella quale Decathlon CMA CGM e Red Bull-Bora-Hansgrohe hanno scelto due strade diverse per i propri talenti, rispettivamente Paul Seixas e Lorenzo Mark Finn. Il primo è infatti già a tutti gli effetti un professionista e in questi giorni è di scena al Tour de France 2026 da capitano, mentre il secondo rimanderà alla prossima stagione l'approdo tra i grandi, pur facendo qualche capatina di tanto in tanto in questa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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