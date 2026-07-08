UniCredit ha raggiunto circa il 50% delle azioni di Commerzbank attraverso un’offerta pubblica di scambio. I risultati dell’operazione sono stati comunicati mercoledì, confermando il successo dell’iniziativa. L’offerta prevedeva la conversione di azioni di Commerzbank in azioni proprie di UniCredit. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’operazione o sulle eventuali implicazioni è stata resa nota.

Mercoledì sono stati resi noti i risultati dell’offerta pubblica di scambio con cui UniCredit puntava a comprare azioni di Commerzbank (una delle più importanti banche tedesche) scambiandole con proprie azioni. Gli azionisti di Commerzbank potevano aderire all’offerta di UniCredit entro venerdì 3 luglio, e alla fine lo hanno fatto per il 17,60 per cento delle azioni (poco più del 15 per cento previsto inizialmente dagli analisti). Insieme alla quota che già aveva, UniCredit arriverà quindi a circa il 47,59 per cento delle azioni di Commerzbank. Questo permetterà a UniCredit di influenzare notevolmente le decisioni di Commerzbank perché di fatto ottiene un controllo determinante nell’assemblea dei soci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’offerta pubblica di UniCredit per comprare Commerzbank ha avuto successo: avrà quasi il 50 per cento delle azioni

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