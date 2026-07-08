Un funzionario ha saputo dell'importazione di mascherine provenienti dalla Cina, che avevano un marchio Ce contraffatto, ma non ha divulgato l'informazione. La scelta di non comunicare nulla è stata motivata dal desiderio di non ostacolare le indagini in corso. La decisione è stata presa nonostante l'informazione fosse nota, e non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sul caso o sulle eventuali conseguenze.

Informato dell'importazione di mascherine inidonee dalla Cina col marchio contraffatto Ce (Comunità europea) decise di non dire niente a nessuno per non intralciare le indagini. È questa la linea che Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021, ha tenuto durante l'audizione nella Commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid. Fraccaro ha spiegato che Miguel Martina, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, dopo averlo messo al corrente sul pericolo delle mascherine cinesi lo rassicurò di aver già informato anche «le Dogane, la dirigenza e dunque l'allora direttore delle Dogane, Minenna», uomo scelto proprio dal Movimento 5 Stelle come Direttore Generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM); carica che ricoprì da febbraio 2020 fino a gennaio 2023. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo strano caso di Fraccaro che sapeva tutto ma non disse nulla

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