Lo stadio più grande del mondo, chiamato Trong Dong, è in costruzione in Vietnam. La struttura supererà le dimensioni di altri impianti noti come il Camp Nou e il Santiago Bernabeu. La sua realizzazione supera anche stadi come il Michigan Stadium, il Rose Bowl e lo Stadio Azteca, tutti tra i più grandi del pianeta. La costruzione è in corso e si prevede che sarà il più capiente al mondo una volta completata.

Dimenticatevi il Camp Nou, il Santiago Bernabeu, il Meazza e l’Allianz Arena. Lasciate perdere gli altri impianti più esotici dislocati al di fuori dell’Europa come il Michigan Stadium, il Rose Bowl e l’iconico Stadio Azteca. Se cercate lo stadio più grande del mondo sappiate che fra poco sorgerà in Vietnam. Ha già un nome: si chiama Trong Dong e, una volta che sarà completato, entro il luglio 2027, ospiterà 135.000 spettatori. Il mega-stadio, situato nella periferia di Hanoi, sarà l’epicentro di un progetto mastodontico dal valore di 35 miliardi di dollari. La capitale vietnamita sta infatti costruendo una Città Olimpica dello Sport, un sito pensato per organizzare grandi eventi globali e che si estenderà su oltre 9. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lo stadio più grande del mondo? Si chiama Trong Dong e lo sta costruendo il Vietnam. Ecco perché

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Lo stadio più estremo del mondo | 3600 metri di altitudine!

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