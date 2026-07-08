La Camera irlandese ha approvato un divieto alle importazioni di beni provenienti dalle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati, tra Gerusalemme Est e Cisgiordania. La legge vieta specificamente i prodotti provenienti da aree considerate illegalmente occupate. La decisione è stata adottata martedì con voto favorevole. Non sono stati indicati dettagli sui tempi di attuazione o eventuali sanzioni.

Martedì la Camera del parlamento irlandese ha approvato una legge che vieta le importazioni di beni dalle colonie israeliane che occupano illegalmente i territori palestinesi a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. La legge ha principalmente un valore simbolico, dato che le importazioni irlandesi di beni (soprattutto frutta, verdura e legname) dalle colonie israeliane illegali sono praticamente nulle (meno di 1 milione di euro tra il 2020 e il 2024). La legge era stata proposta dal governo di centrodestra lo scorso anno, ora dovrà essere discussa dal Senato, che può solo ritardarne l’approvazione, e comunque non dovrebbe farlo. La legge dovrebbe essere approvata definitivamente entro l’estate ed entrare in vigore dopo la firma della presidente Catherine Connolly. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - ln Irlanda la Camera ha approvato un divieto alle importazioni di beni dai territori palestinesi illegalmente occupati da Israele

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