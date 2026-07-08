Una giocatrice italiana sta affrontando una sfida nei quarti di finale di Wimbledon 2026 contro un’avversaria ucraina. La partita si sta svolgendo sul campo principale e viene seguita in diretta. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le atlete, con la qualificata italiana che ha mostrato segni di fiducia durante il match. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, partita valevole per i quarti di finale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2026. Sfida di altissimo livello per l’azzurra che vuole continuare a sognare sui prati londinesi. Jasmine Paolini è tornata a sorridere all’All England Club. Nello Slam londinese l’azzurra ha ritrovato il proprio miglior tennis e sta disputando il miglior torneo della propria stagione. Paolini ha iniziato il torneo rimontando Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) per poi battere Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e dominare Maria Sakkari (6-1, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Paolini-Kostyuk, Wimbledon 2026 in DIRETTA: scoglio severo, ma l’azzurra adesso ci crede

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

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