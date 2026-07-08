LIVE Paolini-Kostyuk Wimbledon 2026 in DIRETTA | scoglio severo ma l’azzurra adesso ci crede
Una giocatrice italiana sta affrontando una sfida nei quarti di finale di Wimbledon 2026 contro un’avversaria ucraina. La partita si sta svolgendo sul campo principale e viene seguita in diretta. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le atlete, con la qualificata italiana che ha mostrato segni di fiducia durante il match. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, partita valevole per i quarti di finale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2026. Sfida di altissimo livello per l’azzurra che vuole continuare a sognare sui prati londinesi. Jasmine Paolini è tornata a sorridere all’All England Club. Nello Slam londinese l’azzurra ha ritrovato il proprio miglior tennis e sta disputando il miglior torneo della propria stagione. Paolini ha iniziato il torneo rimontando Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) per poi battere Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e dominare Maria Sakkari (6-1, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Paolini.
Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna a brillare, sfiderà Kostyuk ai quarti
Leggi anche: LIVE Paolini-Sakkari 4-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra scappa via!
Temi più discussi: Jasmine Paolini torna a brillare nel suo regno: batte Alexandra Eala e va ai quarti di Wimbledon 2026; LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna a brillare, sfiderà Kostyuk ai quarti; Paolini, è tornata la magia. Batte Eala e si emoziona per Federer in tribuna: Sei il mio idolo; Paolini-Kostyuk, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.
#Paolini- #Kostyuk: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di #Wimbledon x.com
Paolini-Kostyuk: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon facebook
2026 Wimbledon Ladies' Singles Round 4: [13] J. Paolini def. [29] A. Eala 6-4, 4-6, 6-3 reddit
Paolini-Kostyuk: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di WimbledonLa numero 1 d'Italia torna in campo all'All England per contendere all'ucraina numero 15 Wta l'accesso al penultimo atto del torneo ... tuttosport.com
Paolini-Kostyuk oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streamingDi nuovo a caccia del sogno della semifinale. Jasmine Paolini, due giorni dopo, si riprende la scena del Centre Court per affrontare l'ucraina Marta ... oasport.it