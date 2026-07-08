LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Nannucci Domina e Mogno per stupire! Si parte alle 9.00

Alle 9:00 è iniziata la seconda giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco, in Germania. Durante la mattinata si sono svolte le gare in cui i nuotatori Nannucci, Domina e Mogno sono scesi in vasca. La diretta è in corso e gli eventi sono seguiti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Prosegue all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto. Archiviata una prima giornata ricca di emozioni che ha portato due medaglie d’argento agli azzurri, gli Europei Juniores di Monaco proseguono con un mercoledì che metterà in palio ben sette titoli individuali e offrirà numerose occasioni agli azzurri per incrementare il bottino di finali. L’Italia, forte della delegazione più numerosa insieme alla Russia sarà protagonista fin dalle... 🔗 Leggi su Oasport.it

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