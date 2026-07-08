LIVE Italia-Ucraina 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio delle campionesse azzurre 25-15 il primo set

Notizia in breve

L’Italia ha vinto il primo set contro l’Ucraina nella partita di Nations League femminile, con un punteggio di 25-15. La squadra azzurra ha dominato fin dall’inizio, mantenendo un vantaggio costante. Durante il set, una giocatrice ucraina ha realizzato un punto con una giocata acrobatica, chiudendo in seconda spalla e con una mano rovesciata. La partita è in corso e il punteggio attuale è 5-4.