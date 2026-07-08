LIVE Italia-Ucraina 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio delle campionesse azzurre 25-15 il primo set
L’Italia ha vinto il primo set contro l’Ucraina nella partita di Nations League femminile, con un punteggio di 25-15. La squadra azzurra ha dominato fin dall’inizio, mantenendo un vantaggio costante. Durante il set, una giocatrice ucraina ha realizzato un punto con una giocata acrobatica, chiudendo in seconda spalla e con una mano rovesciata. La partita è in corso e il punteggio attuale è 5-4.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Perla pazzesca di Sharhorodska che chiude il colpo in seconda spalle alla rete e con una mano rovesciata. 5-3 Ace di Nervini! 4-3 Ancora Sarah Fahr al centro! 3-3 Antropova subisce il muro sulla diagonale da seconda linea. 3-2 Fahr risponde con il suo primo tempo. 2-2 Primo tempo di Dorsman. 2-1 Artyshuk cerca il tocco da posto due ma non trova le mani e la palla esce. 1-1 Milenko piazza la diagonale da posto quattro. 1-0 Ripartiamo con un muro di Danesi! 25-15 Il primo set è delle azzurre! L’attacco di Danesi in primo tempo chiude il parziale! 24-15 Danchak da posto due annulla il primo set point con una bella diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |
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