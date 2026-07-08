A pochi minuti dall’ingresso in campo del tennista romano a Wimbledon 2026, si ricorda il loro unico confronto diretto, avvenuto a gennaio all’Australian Open. In quella partita, l’inglese ha prevalso in tre set sul romano, sorprendendo con una vittoria netta. La sfida ha lasciato un segno nel loro storico di incontri, che ora si arricchisce di questa prima occasione sul prato londinese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 C’è stato un solo scontro diretto tra questi due tennisti, quello dell’Australian Open giocato questo gennaio con l’inglese che sorprese il romano battendolo per 3-0. Oggi la situazione è completamente diversa, con l’azzurro che vuole raggiungere per la prima volta in carriera la semifinale di Wimbledon. 15.50 Il tennista romano giocherà il suo quarto di finale contro Arthur Fery, wild-card inglese dalle origini francesi e vera sorpresa del torneo fino a questo momento: Cobolli è favorito al 65% sul sito ufficiale della competizione. 15.48 Finisce il torneo di Jasmine Paolini che perde 3-6, 2-6 contro una grandissima Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: manca poco per l’ingresso in campo del romano

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LIVE: Paolini VS Kostyuk, Cobolli VS Fery (Wimbledon 2026 - Quarti di finale)

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