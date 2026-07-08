LIVE Cobolli-Fery 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di match si parte on serve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ace di Cobolli. 15-30 Il rovescio diagonale di Fery rimbalza sul nastro e resta nella sua parte di campo. Seconda, momento importante. 0-30 Recupero incredibile dell’inglese che rigioca la palla corta di Cobolli per poi chiudere con la volée alta. 0-15 Ottima risposta di Fery, che chiude con il dritto lungolinea. Seconda palla ad inizio game per il romano. 1-2 Non passa lo slice diagonale di Cobolli. 40-15 In rete la volée comoda di Flavio che aveva giocato un altro grande scambio, vanificato dall’errore banale a pochi centimetri dal nastro. 30-15 Dritto lungolinea vincente di Cobolli che già dalla risposta ha gestito uno scambio aggressivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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