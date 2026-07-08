LIVE Amorim | Milan un onore Sono un allenatore felice

Un allenatore ha dichiarato di essere felice e di considerare un onore allenare il Milan. Ha aggiunto di non voler commentare le scelte individuali e di credere molto in un giocatore, citando il suo gol con la nazionale croata. Ha osservato che in Italia si può segnare anche sotto pressione difensiva intensa, senza specificare ulteriori dettagli.

"Non voglio parlare di livello individuale e non spetta a me dire perché è stato scelto. Credo moltissimo in lui, l'avete visto con la Croazia come ha segnato: guardando le partite in Italia a volte si riesce a fare gol nonostante questa pressione difensiva assoluta. Leao ha giocato benissimo ai Mondiali, è uno dei nostri giocatori con la G maiuscola. Sono un allenatore felice". "Mi ricordo moltissimo del Milan di Sacchi con la difesa e il suo stile, ricordo Capello e la sua striscia di partite senza perdere, veramente incredibile. Il passato del Milan non è solamente la squadra, ma giocatori come Van Basten e Gullit, straordinari. Sarebbe difficilissimo scegliere un solo ricordo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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