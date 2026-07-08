Liti potere e qualche libro | lo Strega alla resa dei conti

Il premio Strega si è concluso con il sindaco di Roma ancora in carica e coinvolto nelle discussioni pubbliche. Durante la cerimonia, i partecipanti si sono scambiati ringraziamenti e complimenti, anche a livello internazionale. La notizia principale riguarda la presenza e l’intervento del sindaco, mentre il resto della manifestazione si è concentrato su scambi di cortesie tra gli autori e gli organizzatori. Non sono stati annunciati premi o decisioni rilevanti oltre ai discorsi ufficiali.

La notizia emersa ieri nel resoconto finale del premio Strega, e non è poco, è che il sindaco di Roma Gualtieri è ancora vivo e fa dei discorsi. Per il resto, tutti si sono infine ringraziati a vicenda e dissetati con il brodo di giuggiole dei reciproci complimenti, anche in formato internazionale. Stasera ci sarà il responso della giuria e la redde rationem tra i sei birilli ancora in piedi, due dei quali hanno avuto nelle ultime settimane il pregio, più o meno offendendosi a vicenda, di dar vento alle chiacchiere, di sguinzagliare i pettegoli, di sollazzare i guardoni. Stefano Petrocchi, presidente della Fondazione Bellonci, dopo che il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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CACCIA ALLE STREGHE| Un percorso di lettura (un saggio e tre romanzi che ho letto sul tema)

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