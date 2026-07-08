Durante una festa di famiglia a Taranto, un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna convivente. L’arresto è stato effettuato nel capoluogo pugliese, dove l’uomo, di nazionalità indiana, risiede. La vicenda si è conclusa con il fermo dopo un episodio di tensione tra i due.

Tarantini Time Quotidiano È finita con un arresto una lite scoppiata durante una festa di famiglia a Taranto. I Carabinieri della Stazione Taranto Principale hanno arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato nel capoluogo, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna convivente. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia sarebbe nata una discussione che sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo, che avrebbe assunto bevande alcoliche, avrebbe colpito la donna al volto con ripetuti schiaffi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Lite durante una festa di famiglia, avrebbe aggredito l’ex compagna: 44enne in carcere

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Cayó en brazos del cruel regente que odia mujeres; la bajó con ternura: era que la amaba en secreto.

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