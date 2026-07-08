Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un altro genitore nel parco, con un coltello, pugni e calci. La disputa è iniziata per una giostrina per bambini e si è conclusa con un episodio violento. L'aggressore è stato condotto in carcere. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni della vittima. L'episodio si è verificato in un’area pubblica e non ci sono altri coinvolti.

Bologna, 8 luglio 2026 – Brutale aggressione al parco: un papà armato di coltello ha aggredito con un fendente, pugni e calci un altro papà dopo una lite (degenerata) nata a causa di una giostrina per bambini. La polizia ha già identificato il violento: si tratta di un trentunenne tunisino, evaso dagli arresti domiciliari. La lite tra genitori e l’accoltellamento. L’episodio si è verificato al giardino Giancarlo Susini di via Zaccherini Alvisi, dove sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura. Lì hanno soccorso le persone coinvolte nel ferimento, avviando subito le attività investigative ascoltando i testimoni. Secondo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Lite al parco per la giostrina dei bambini, aggredisce col coltello un altro papà: finisce in carcere

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