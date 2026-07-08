L’Italia soffre reagisce e batte la Finlandia | secondo successo all’Europeo under 18
L’Italia ha ottenuto il secondo successo consecutivo agli Europei Under 18 maschili di Porto San Giorgio, battendo la Finlandia 3-1 con parziali di 25-18, 25-23, 17-25 e 25-22. La squadra italiana ha perso un set, ma ha comunque concluso la partita con una vittoria combattuta e caratterizzata da numerosi cambi di inerzia. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli protagonisti o eventi specifici.
L’Italia concede un set ma centra il secondo successo consecutivo agli Europei Under 18 maschili di Porto San Giorgio, superando la Finlandia per 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22) al termine di una sfida combattuta e ricca di cambi di inerzia. Dopo il successo all’esordio, la formazione guidata da Vincenzo Fanizza conferma carattere e qualità, salendo a punteggio pieno nel girone davanti al pubblico del PalaSavelli. Gli azzurri partono con grande determinazione e prendono subito in mano il controllo del primo set. Dopo un avvio equilibrato (8-6), l’Italia aumenta progressivamente il ritmo grazie all’efficacia del servizio e a una fase muro-difesa molto ordinata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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