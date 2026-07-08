L’Italia soffre reagisce e batte la Finlandia | secondo successo all’Europeo under 18

Notizia in breve

L’Italia ha ottenuto il secondo successo consecutivo agli Europei Under 18 maschili di Porto San Giorgio, battendo la Finlandia 3-1 con parziali di 25-18, 25-23, 17-25 e 25-22. La squadra italiana ha perso un set, ma ha comunque concluso la partita con una vittoria combattuta e caratterizzata da numerosi cambi di inerzia. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli protagonisti o eventi specifici.