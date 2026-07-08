Per molto tempo è stata considerata soprattutto un’alternativa conveniente alle coste italiane, ma oggi l’Istria è qualcosa di diverso. La nuova edizione della Guida Michelin certifica un’evoluzione che procede da anni e che ormai riguarda l’intero sistema dell’ospitalità: con la prima stella assegnata a Harry’s Piccolo Pore?, anche Parenzo entra nella mappa dell’alta cucina europea. Il nuovo riconoscimento porta la penisola istriana a quattro ristoranti stellati per un totale di cinque stelle Michelin. Un dato significativo in un territorio relativamente piccolo, che negli ultimi anni ha investito sulla qualità dell’offerta gastronomica come elemento identitario del proprio turismo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Istria conquista un’altra stella Michelin (ed è italiana)

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