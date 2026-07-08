L’uso dell’ipnosi sta entrando nelle sale operatorie per supportare la gestione di dolore e ansia durante interventi cardiologici. La decisione nasce dall’esperienza in elettrofisiologia, con un’applicazione che si ispira a pratiche già avviate in altre regioni. La dottoressa Chechi ha commentato che questa tecnica viene ora integrata in procedure specifiche, con l’obiettivo di ridurre l’uso di farmaci anestetici e migliorare l’esperienza dei pazienti.

Firenze, 8 luglio 2026 – Dottoressa Tania Chechi, da chi è nata l’idea di usare l’ipnosi nelle procedure cardiologiche? «Dall’elettrofisiologia, grazie alla collega Marzia Giaccardi che ha preso spunto da esperienze avviate in altre regioni nel suo settore. Ci siamo presto resi conto che poteva essere utilizzata anche in altri ambiti della cardiologia interventistica. Oggi la impieghiamo anche nelle procedure di rivascolarizzazione coronarica e nella cardiologia strutturale». Per quali tipi di interventi è indicata? «Parliamo di procedure complesse, impegnative per gli operatori e per i pazienti: possono durare diverse ore, durante i quali la persona resta sveglia con sedazione minima e locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ipnosi entra in sala operatoria: “Aiuta a combattere dolore e ansia”

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