L’Intelligenza Artificiale entra in Comune dalla porta principale

Notizia in breve

Due chatbot basati sull'intelligenza artificiale sono stati introdotti in un municipio. Uno aiuta i cittadini a navigare sul sito e a compilare le richieste, mentre l'altro supporta nella redazione degli atti di gara. I sistemi sono stati integrati ufficialmente per migliorare le funzioni amministrative online. La presentazione ufficiale è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi futuri o implementazioni successive.