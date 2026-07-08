L’Intelligenza Artificiale entra in Comune dalla porta principale
Due chatbot basati sull'intelligenza artificiale sono stati introdotti in un municipio. Uno aiuta i cittadini a navigare sul sito e a compilare le richieste, mentre l'altro supporta nella redazione degli atti di gara. I sistemi sono stati integrati ufficialmente per migliorare le funzioni amministrative online. La presentazione ufficiale è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi futuri o implementazioni successive.
Un chatbot per implementare e favorire la navigazione sul sito comunale e facilitare la compilazione delle istanze da parte dei cittadini. Un altro per la redazione degli atti di gara. E un traduttore simultaneo agli sportelli in grado di tradurre simultaneamente le richieste dell’utente di lingua non italiana, che riceverà la risposta tradotta nella propria lingua. L’intelligenza artificiale entra in Comune a Rho grazie a un finanziamento di Città Metropolitana di Milano di 700mila assegnato al progetto presentati insieme con quelli di Bollate, Buccinasco, Cinisello Balsamo e Legnano (capofila del progetto). Obiettivi: introdurre alcune... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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