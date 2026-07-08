L’Imec è sempre più una rete la sfida per Gerusalemme è restarne il centro

Da linkiesta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa, noto come Imec, si trasforma da semplice percorso commerciale a vera e propria rete. La sfida per Gerusalemme è mantenere il ruolo di centro di questa rete crescente.

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Gerusalemme (Israele). Il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa (Imec) «non è più soltanto un corridoio commerciale, per molti aspetti è già una rete». A dirlo è George Deek, capo dell’ufficio Sud Europa al ministero degli Esteri di Israele e da alcune settimane anche inviato speciale per i cristiani nel mondo. Una definizione che sintetizza meglio di qualsiasi analisi l’evoluzione del progetto lanciato al G20 di Nuova Delhi nel settembre 2023. Non è un semplice cambio di lessico. È il riconoscimento che il 7 ottobre e la successiva guerra regionale hanno cambiato la natura stessa dell’iniziativa. Quando India, Stati Uniti, Unione europea, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Israele presentarono l’Imec, il presupposto politico era chiaro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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