Lezioni a scuola sulla sicurezza in montagna
Una proposta di interrogazione a risposta scritta è stata presentata da un membro del consiglio comunale, rivolta al presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. La proposta mira a introdurre lezioni sulla sicurezza in montagna nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione tra gli studenti. La richiesta si concentra sull’implementazione di programmi educativi dedicati alla sicurezza in ambienti montani.
Promuovere una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza in montagna partendo dai banchi di scuola. È questo l’obiettivo dell’interrogazione a risposta scritta presentata da Yamila Bertieri e rivolta al presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. Il territorio della Mediavalle, per la sua vicinanza all’Appennino e alle Alpi Apuane, attira ogni anno un flusso importante di escursionisti. Tuttavia, in linea con il trend nazionale, anche a livello locale si registra un aumento preoccupante degli incidenti, che spesso potrebbero causati da una sottovalutazione dei rischi, "Attraverso questa l’istanza, – dice Yamila... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
scuolamtb.it ® - La scuola diversa
Notizie e thread social correlati
400 bambini a scuola con i soccorritori: lezioni di sicurezza a FolignoIn una scuola di Foligno, circa 400 bambini hanno partecipato a un’attività di formazione sulla sicurezza, accompagnati dai soccorritori.
Sicurezza a scuola, crolla il controsoffitto in una primaria nel padovano: alunni salvi grazie allo stop estivo delle lezioni. Verifiche in corsoUn controsoffitto in cartongesso e la struttura metallica dell’ingresso di una scuola primaria in provincia di Padova sono crollati improvvisamente,...
Temi più discussi: Attività sportiva a scuola dopo l’orario di lezione - il bando del Comune rivolto alle associazioni; Lezioni a scuola sulla sicurezza in montagna; Educazione digitale, parte il piano triennale MIM-INDIRE per i docenti. Valditara: Ci facciamo carico della salute e dello sviluppo equilibrato della personalità dei nostri giovani; Orario delle lezioni dei docenti: chi è che lo decide? Ecco tutta la normativa sull'orario scolastico dei docenti.
Lezioni a scuola sulla sicurezza in montagnaPromuovere una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza in montagna partendo dai banchi di scuola. È questo ... lanazione.it
Lugano, si è alzato il sipario sulla Plan ? Summer School Si è aperta nei giorni scorsi l'edizione 2026 della scuola estiva dedicata a Bitcoin. Dall'accoglienza al PoW space alla prima giornata di lezioni alla Franklin University, fino al Satoshi Spritz sul lago: ecc x.com
Sulla scuola dell'infanzia c'è una differenza sostanziale tra chi amministra e chi rincorre le notizie per fare propaganda. Il comunicato diffuso dall'opposizione sulla riduzione delle sezioni della scuola dell'infanzia lascia sinceramente sorpresi. Se oggi l'opposiz facebook
Orario delle lezioni dei docenti: chi è che lo decide? Ecco tutta la normativa sull’orario scolastico dei docentiUna delle problematiche più rilevanti per un docente è la formazione del proprio orario scolastico settimanale delle lezioni. Vediamo chi è che lo decide e cerchiamo di analazziare la normativa di rif ... tecnicadellascuola.it