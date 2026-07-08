Lezioni a scuola sulla sicurezza in montagna

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una proposta di interrogazione a risposta scritta è stata presentata da un membro del consiglio comunale, rivolta al presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. La proposta mira a introdurre lezioni sulla sicurezza in montagna nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione tra gli studenti. La richiesta si concentra sull’implementazione di programmi educativi dedicati alla sicurezza in ambienti montani.

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Promuovere una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza in montagna partendo dai banchi di scuola. È questo l’obiettivo dell’interrogazione a risposta scritta presentata da Yamila Bertieri e rivolta al presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. Il territorio della Mediavalle, per la sua vicinanza all’Appennino e alle Alpi Apuane, attira ogni anno un flusso importante di escursionisti. Tuttavia, in linea con il trend nazionale, anche a livello locale si registra un aumento preoccupante degli incidenti, che spesso potrebbero causati da una sottovalutazione dei rischi, "Attraverso questa l’istanza, – dice Yamila... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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