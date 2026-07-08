lezioni a scuola sulla sicurezza in montagna

Promuovere una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza in montagna partendo dai banchi di scuola. È questo l’obiettivo dell’interrogazione a risposta scritta presentata da Yamila Bertieri e rivolta al presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. Il territorio della Mediavalle, per la sua vicinanza all’Appennino e alle Alpi Apuane, attira ogni anno un flusso importante di escursionisti. Tuttavia, in linea con il trend nazionale, anche a livello locale si registra un aumento preoccupante degli incidenti, che spesso potrebbero causati da una sottovalutazione dei rischi, "Attraverso questa l’istanza, – dice Yamila... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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