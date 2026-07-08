Alla fine è stata trovata una soluzione: Let's make a deal resta a Mediaset ma andrà in onda a dicembre, durante la pausa natalizia Nei giorni scorsi abbiamo parlato delladiatriba che c’è tra Enrico Papi, Banijay e Mediaseta proposito del programmaLet’s make a deal. Infatti la produzione ha lavorato ad una puntata zero con un il conduttore per mandare in onda 35 puntate in occasione dell’estate, proprio per far sì che Gerry Scotti si riposi. Ma dopo un lungo braccio di ferro e dopo che Publitalia si è rifiutata di far spazio ad un altro programma in access,Enrico Papi ha anche minacciato di andare altrove e insieme a Banijay di portare l’intero pacchetto a Nove. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Let’s make a deal slitta a dicembre: La Ruota della Fortuna non si ferma

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dovrei cacciare via i miei abitanti di livello 30+ che ho potenziato prima di sbloccare l'addestramento finale? e questa ragazza ha 15 di fortuna, 8 di forza e agilità. quanto tempo ci vorrà prima che finisca le stim? reddit

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