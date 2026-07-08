L’esempio di un medico speciale

È morto il dottor Giovanni Gardini, medico che lavorava nel reparto in cui era ricoverata la madre del narrante e di sua sorella. La madre è deceduta a Natale dopo un ricovero in quell’ospedale. La notizia ha colpito profondamente il narrante e sua sorella Dolores.

Ho appreso della morte del dottor Giovanni Gardini, e la notizia ha addolorato molto me e mia sorella Dolores. Nostra madre è stata ricoverata nel reparto in cui lavorava il dottor Gardini per una patologia che ce l’ha poi tolta a Natale. L’assistenza che nostra madre, 89enne, ha ricevuto dal personale è stata straordinaria. Ma la professionalità e la gentilezza che il dottore le ha dedicato sono qualcosa che non dimenticheremo. Silvia Masi Risponde Beppe Boni "È difficile trovare persone dedicate al lavoro come lui"; "trattava i pazienti con un approccio di umanità esemplare"; "il suo esempio rimarrà per sempre un faro per tutti noi". Sono alcune delle frasi con cui i colleghi di ospedale ricordano Giovanni Gardini, il medico 38enne dell’Unità operativa di terapia semintensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna scomparso per un malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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