L’ennesimo caso servizi imbarazza Mantovano e il governo | dalle spie russe a Paragon tutte le falle dell’intelligence nell’era Meloni

Una rete di spionaggio a favore della Russia è stata smantellata, coinvolgendo agenti dell’intelligence. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’arresto di alcuni sospetti. Si tratta dell’ennesimo episodio che evidenzia criticità nel settore della sicurezza nazionale. La vicenda si aggiunge a precedenti casi di infiltrazioni e fallimenti, alimentando preoccupazioni sulla capacità di contrastare attività di spionaggio esterne. Nessuna informazione è stata diffusa sui nomi coinvolti o sulle modalità operative.

Un’altra rete di spionaggio a favore della Russia. Un’altra inchiesta che coinvolge uomini dell’intelligence. Un’altra crepa nel sistema della sicurezza nazionale. E, soprattutto, un’altra grana politica per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l’uomo che per conto di Palazzo Chigi ha la delega ai servizi segreti. L’ultimo scandalo è stato scoperto dai pm romani. Due ex appartenenti all’Aisi, Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, sono finiti ieri agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ceduto informazioni riservate ai servizi segreti militari russi. Secondo gli inquirenti, coordinati dalla Procura di... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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