Un lavoratore che si prende cura di un familiare con disabilità può rifiutare il lavoro notturno anche se la disabilità del familiare non è grave. La legge 104 permette questa opposizione senza che ci siano limiti di gravità della disabilità. La norma si applica anche in assenza di una disabilità grave, garantendo al lavoratore il diritto di rifiutare turni notturni.

Un lavoratore che assiste un familiare con disabilità può opporsi al lavoro notturno anche quando la persona assistita non si trova in una situazione di handicap grave. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 202292026, che conferma l’orientamento giurisprudenziale in materia e chiarisce, una volta per tutte, la portata dell’esonero previsto dalla legge. Per aver diritto a “saltare” i turni notturni è sufficiente la mera situazione di disabilità accertata e certificata e un rapporto di assistenza e responsabilità tra assistito e caregiver. La richiesta di esonero dal lavoro notturno e la disputa giudiziaria. Il contenzioso nasceva dal ricorso presentato da un dipendente di una società ferroviaria, avente mansioni tecniche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Legge 104, si può rifiutare il lavoro notturno anche senza disabilità grave del familiare

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NON hai la 104 grave In alcuni casi puoi rifiutare il lavoro notturno

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