LeBron James sta per annunciare la sua prossima squadra, dopo aver lasciato i Lakers. Secondo l’esperto di mercato Nba, tre squadre sono in corsa: Cleveland, Miami e Philadelphia. La decisione è imminente e rappresenta probabilmente la sua ultima scelta in carriera. LeBron ha lasciato intendere che potrebbe fare un’ultima stagione prima di ritirarsi. Nessun’altra informazione sui dettagli delle trattative è stata comunicata.

LeBron James a breve svelerà al mondo quale sarà la sua prossima (e molto probabilmente ultima) squadra dopo l’addio ai Los Angeles Lakers. Secondo l’esperto di mercato Nba, Shams Charania, i tre club in lizza per aggiudicarsi il fuoriclasse di Akron sono Cleveland, Miami e Philadelphia. Scegliere i Cavaliers significherebbe fare una scelta romantica, chiudere un cerchio apertosi al Draft Nba 2003, anno in cui la franchigia dell’Ohio ha selezionato LeBron come prima scelta assoluta. Inoltre James, al fianco di due stelle come Donovan Mitchell (che ha appena esteso il contratto) e James Harden (che attende di formalizzare il rinnovo) potrebbe provare l’assalto al titolo (che aveva già conquistato nel 2016). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - LeBron James verso la scelta finale, 3 squadre in lizza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LeBron Leaves the Lakers! The 4th-City Championship Chase Is On

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LeBron James non si ritira

LeBron James contro il tempoLeBron James ha raggiunto 188 vittorie ai playoff, un dato che sta attirando molta attenzione.

Temi più discussi: LeBron James non si ritira; NBA, LeBron verso Cleveland? Alla rimpatriata del liceo spunta l'assistente GM dei Cavs; LeBron James dice addio ai Lakers: il futuro porta ai Warriors con Steph Curry? L’ultima sfida del Re è appena iniziata; LeBron James al Ginevra-Servette... forse.

LeBron James verso l’addio ai Lakers: possibile cambio squadra nel 2026-27 - basketinside.com/nba/news-merca… x.com

LeBron James potrebbe guadagnare più del suo stipendio scommettendo sull'esito della sua agenzia gratuita nei mercati delle previsioni reddit

Dove può andare LeBron? le dieci opzioni reali messe sulla lavagna da Rich PaulRich Paul ha disegnato una lista di dieci possibili destinazioni per LeBron James, spiegando chi ha chiamato, quali squadre sono davanti nella valutazione e le condizioni familiari e contrattuali che ... viaggiamo.it

NBA, LeBron sfoglia la margherita e Minnesota diventa una destinazione gradita. Rich Paul allontana l'annuncioNBA, LeBron si prenderà tutto il tempo che serve per decidere. Rich Paul spiega che l'annuncio non arriverà a stretto giro. Minnesota sogna il colpaccio. sport.virgilio.it