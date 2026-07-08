La Guida Michelin ha annunciato la prima selezione delle Uve Michelin 2026, dedicata alla regione della Borgogna. La scelta si concentra sui vitigni e le produzioni della zona, ampliando così la propria copertura nel settore vinicolo. Questa iniziativa rappresenta un passo nell’espansione delle guide nel mondo del vino, con un focus specifico sulla regione francese nota per le sue produzioni di alta qualità. La selezione sarà pubblicata nel 2026 e riguarda esclusivamente la Borgogna.

La Guida Michelin amplia il proprio raggio d’azione nel mondo del vino e presenta la prima selezione delle Uve Michelin 2026 dedicata alla Borgogna. L’annuncio è stato dato a Digione, nel Palazzo dei Duchi di Borgogna, oggi sede del municipio, scegliendo non a caso una delle regioni simbolo della viticoltura mondiale per inaugurare il nuovo riconoscimento. La guida fotografa un territorio in cui tradizione e rinnovamento convivono. Da un lato la forza di una gerarchia di terroir e denominazioni costruita nei secoli, dall’altro una nuova generazione di produttori che continua a innovare senza rompere il legame con il patrimonio storico. Al centro restano i due vitigni che hanno reso celebre la regione, Pinot Noir e Chardonnay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Uve Michelin partono dalla Borgogna

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