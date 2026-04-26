ecco la nuova app per aiutare i viticoltori a controllare le uve

È stata presentata una nuova applicazione pensata per assistere i viticoltori nel monitoraggio delle uve. L’obiettivo è rendere la tecnologia più accessibile alle piccole e medie aziende del settore, offrendo strumenti pratici per controllare lo stato delle colture. La app permette di registrare dati, analizzare le condizioni delle viti e facilitare le decisioni sulla gestione del vigneto. La sua diffusione mira a sostenere le aziende agricole nella cura delle vigne.

Rendere l’ innovazione tecnologica accessibile anche alle piccole e medie aziende vitivinicole: è questo l’obiettivo di Vitesat, il progetto che prende il via in Toscana per aiutare i viticoltori a gestire i vigneti in modo più efficiente e sostenibile, sfruttando strumenti digitali avanzati ma facili da usare. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana e coordinato dall’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’idea è semplice: mettere a disposizione delle aziende un sistema gratuito di supporto alle decisioni, capace di fornire indicazioni utili per il lavoro quotidiano in vigna, migliorando l’organizzazione e riducendo sprechi e costi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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