Le ultime otto squadre del Mondiale sono state decise dopo le partite di ieri. Messi e Mbappé si preparano per le sfide successive, con l’obiettivo di ottenere una rivincita. Messi ha guidato l’Argentina a una vittoria importante, portando la squadra in vetta nel torneo. La partita ha visto Messi protagonista, secondo quanto riferito, contribuendo a rilanciare la nazionale. La sfida tra le squadre si concluderà nelle prossime settimane, con le semifinali e la finale da disputare.

di Enrico Currò Messi Riporta in Vetta l’Argentina nel Mondiale. MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Leo Messi sembrava nel baratro, ma ha saputo rialzare l’Argentina, trascinandola verso il successo. Il recente match contro l’Egitto ha sollevato qualche interrogativo sul possibile sospetto di un Mondiale pilotato. La fase dei quarti di finale promette semifinali da brivido: Francia-Spagna e Argentina affronteranno la vincente tra Norvegia e Inghilterra. Un’anticipazione di un possibile rematch tra i campioni in carica e la Francia di Mbappé è più che plausibile, eppure risulta difficile fare previsioni, come dimostra l’eliminazione prematura del Brasile di Ancelotti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Le ultime otto squadre del Mondiale: Messi e Mbappé pronti alla rivincita.

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FIFA World Cup 2026 Quarter Finals: Messi, Mbappe, Haaland & Kane Battle for Glory

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