Le parole di Gerry Cardinale | Nuovo corso vogliamo vincere attaccando

Gerry Cardinale ha annunciato un cambio di strategia, dichiarando che il club adesso punta a vincere attaccando. Dopo anni in cui si era affidato principalmente a collaboratori, il proprietario del Milan si è recentemente impegnato in prima persona nelle decisioni relative alla squadra. Questa svolta si riflette in un approccio più diretto e deciso nella gestione del club.

Gerry Cardinale ha cambiato marcia: il proprietario del Milan, dopo anni in cui ha preferito delegare, ha preso in mano i rossoneri muovendosi in prima persona. Ha accolto Ruben Amorim a Milanello, dandogli il benvenuto come nuovo allenatore del sodalizio milanese. Poi lo ha affiancato in conferenza stampa, mostrandosi desideroso di stare al fianco della squadra: "Per me è un piacere essere qui con voi, per la prima volta in cui sono proprietario del Milan, mi sono detto che ora dovevo concentrarmi sul club. Abbiamo fatto sei mesi di meeting di lavoro, in cui ho incontrato persone straordinarie. In tutto questo processo c'è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè riportare il club al suo glorioso passato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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