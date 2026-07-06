Fiorentina ecco le nuove maglie Joma | Richiamo all’arte e alla città di Firenze

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha presentato le nuove maglie per la stagione 2026-27. Le divise sono firmate dal marchio Joma e si distinguono per un design che richiama l’arte e la città di Firenze. La presentazione è avvenuta il 6 luglio 2026, dopo settimane di anticipazioni sui social. La squadra indosserà le nuove maglie nelle prossime partite ufficiali.

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Firenze, 6 luglio 2026 – La Fiorentina ha alzato il sipario sulle nuove divise che accompagneranno la squadra nella stagione 2026-27. Un appuntamento molto atteso dai tifosi viola, che nelle ultime settimane avevano già visto circolare sui social alcune anticipazioni. Con la nuova annata ri-prende ufficialmente il via anche la collaborazione con Joma, il marchio spagnolo che raccoglie il testimone da Robe di Kappa e torna a vestire il club gigliato. https:www.lanazione.itfirenzesportla-presentazione-della-nuova-maglia-della-fiorentina-fmug2zty La presentazione si è svolta all' Hotel St. Regis, nel centro di Firenze, dove è stato allestito uno spazio espositivo dedicato alle nuove maglie Home e Away. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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