La Fiorentina ha presentato le nuove maglie per la stagione 2026-27. Le divise sono firmate dal marchio Joma e si distinguono per un design che richiama l’arte e la città di Firenze. La presentazione è avvenuta il 6 luglio 2026, dopo settimane di anticipazioni sui social. La squadra indosserà le nuove maglie nelle prossime partite ufficiali.

Firenze, 6 luglio 2026 – La Fiorentina ha alzato il sipario sulle nuove divise che accompagneranno la squadra nella stagione 2026-27. Un appuntamento molto atteso dai tifosi viola, che nelle ultime settimane avevano già visto circolare sui social alcune anticipazioni. Con la nuova annata ri-prende ufficialmente il via anche la collaborazione con Joma, il marchio spagnolo che raccoglie il testimone da Robe di Kappa e torna a vestire il club gigliato. https:www.lanazione.itfirenzesportla-presentazione-della-nuova-maglia-della-fiorentina-fmug2zty La presentazione si è svolta all' Hotel St. Regis, nel centro di Firenze, dove è stato allestito uno spazio espositivo dedicato alle nuove maglie Home e Away. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, ecco le nuove maglie Joma: "Richiamo all’arte e alla città di Firenze"

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