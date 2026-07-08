Sono aperte le domande per le supplenze dei docenti di ruolo per l'anno scolastico 20262027. Le richieste riguardano la possibilità di superare l'anno di prova e sono soggette a scadenze stabilite dal ministero. Le procedure si applicano alle supplenze temporanee e si inseriscono in un quadro normativo aggiornato, anche in relazione all'applicazione dell'articolo 47. La domanda può essere presentata secondo le modalità previste dal bando.

Prendono il via le istanze per le supplenze docenti di ruolo relative all'anno scolastico 202627, un'opportunità di crescita professionale legata al superamento dell'anno di prova e a precise scadenze ministeriali.Le scadenze da ricordareL'apertura delle funzioni telematiche per inserire le preferenze rappresenta il fulcro della procedura. I candidati interessati alle supplenze docenti di ruolo possono inviare l'istanza dal 16 luglio 2026, con scadenza fissata al 29 luglio 2026 alle ore 14:00. Questa tempistica per le assegnazioni provvisorie potrebbe sovrapporsi con altre operazioni di mobilità annuale, richiedendo una pianificazione attenta per non mancare i termini ministeriali stabiliti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Le novità sulle supplenze docenti di ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 e l'applicazione dell'art. 47

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