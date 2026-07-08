Durante l’evento di presentazione della nuova maglia del Napoli, i membri della famiglia De Laurentiis sono apparsi visibilmente emozionati, con lacrime agli occhi. L’evento, solitamente considerato una semplice presentazione, ha assunto un tono più sentito, come se si trattasse di un momento di addio. La manifestazione ha attirato molta attenzione tra tifosi e media, diventando un momento simbolico per i supporter del club.

Col tempo abbiamo capito che la presentazione della maglia del Napoli è un evento atteso, come se fosse la presentazione di un allenatore o di un calciatore importante. Fino a qualche anno fa la nuova maglia era sempre spunto per le solite polemiche. Era quasi sempre brutta, specchio del disamore della famiglia De Laurentiis nei confronti della città e della tifoseria. Emblema della bruttezza era la scritta Lete in rosso. Simbolo della resa del presidente alla commercializzazione di un amore. Dallo scudetto alla corsa alla maglia (e Valentina superstar). Poi, però, da quando il Napoli ha vinto lo scudetto, e poi un altro ancora, la presentazione della maglia non è più stata fonte di polemiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Le lacrime dei De Laurentiis alla presentazione della maglia del Napoli, sembrava un addio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentina De Laurentiis in lacrime durante la presentazione della maglia del Napoli del centenario

Notizie e thread social correlati

Allegri, presentazione a Napoli: De Laurentiis valuta le dateIl presidente del club sta considerando di annunciare ufficialmente l’arrivo di Allegri in città prima dell’inizio della stagione.

Le Maldive, la presentazione regale, l'addio soft: storia dell'amicizia tra De Laurentiis e ConteTra le Maldive e un viaggio condiviso, è nato un rapporto tra un dirigente sportivo e un allenatore.

Temi più discussi: Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: Guardia di finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Bancarotta Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis; Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negata; Indagine su Luigi e Aurelio De Laurentiis, il comunicato: Esterrefatti, la nostra posizione verrà chiarita rapidamente.

Moratti: De Laurentiis diverso da Berlusconi. La verità su Totti all'Inter, rammarico Balotelli reddit

I De Laurentiis indagati, perquisite le sedi di Bari e Napoli: i reati ipotizzati e la risposta delle societàAperta un'inchiesta per il proprietario dei partenopei e il figlio, amministratore unico dei pugliesi: l'attività della Guardia di Finanza ... tuttosport.com

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del NapoliAurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari che ipotizza i ... msn.com