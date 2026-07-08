Le iscrizioni a Rock Targato Italia sono ancora aperte
Le iscrizioni a Rock Targato Italia sono ancora aperte. L'iniziativa permette ai musicisti di presentare brani inediti, offrendo la possibilità di partecipare a un contest dedicato. La competizione si rivolge a artisti emergenti che vogliono farsi conoscere e ottenere visibilità nel panorama musicale. La partecipazione è aperta a tutti i musicisti interessati, senza limiti di età o provenienza geografica, e consente di accedere a occasioni di confronto e crescita professionale.
MILANO – C’è un momento, nella vita di ogni musicista, in cui la saletta prove non basta più. In cui la musica inedita che hai scritto merita qualcosa di più di qualche ascolto tra amici. In cui quello che hai dentro chiede un palco vero, un microfono aperto, un pubblico che non ti conosce ancora. È esattamente per quel momento che esiste Rock Targato Italia. Nato nel 1986 da un’idea di Francesco Caprini e Franco Sainini, il contest è oggi alla sua 37ª edizione ed è il più longevo contest musicale indipendente d’Italia. In quasi quarant’anni di storia ha attraversato mode, rivoluzioni tecnologiche e trasformazioni del mercato discografico, rimanendo fedele a una sola cosa: la musica inedita che vale la pena ascoltare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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