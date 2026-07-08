L’e-Brt e l’attraversamento critico di Lallio | I pedoni sono in balia delle auto

L’attraversamento dell’e-Brt a Lallio è criticato dai pedoni, che affermano di essere lasciati in balia delle auto. La strada, ex Statale 525, collega Bergamo a Osio Sotto e attraversa i centri di Lallio, Dalmine e Osio Sopra. Lungo il rettilineo, corrono le corsie dell’autobus elettrico regionale, mentre i pedoni segnalano difficoltà nel attraversare in sicurezza. Nessuna modifica o intervento di sicurezza è stato ancora segnalato.

Lallio. L’ex Statale 525 è un lungo rettilineo che da Bergamo porta fino a Osio Sotto. Lungo la strada scorrono le corsie dell’ e-Brt, attraversando Lallio, Dalmine e Osio Sopra. Per due anni gli operai hanno lavorato, tra ondate di calore o pioggia, per coprire la Roggia Colleonesca: oggi l’acqua continua a scorrere sottoterra, in un nuovo alveo artificiale realizzato in cemento armato. Proprio al confine tra Bergamo e Lallio, nel raggio di poche centinaia di metri, si susseguono numerose attività commerciali che affacciano direttamente sulla Statale. Di fronte al complesso con l’ufficio postale e il Baby Bazar è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale che, secondo residenti e commercianti, presenta diverse criticità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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