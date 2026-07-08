Le atmosfere notturne di Giovanni Atzeni quando la fiaba si mescola al Realismo Magico e tende la mano alla Metafisica
Durante la notte, il cavaliere ha affrontato una corsa in condizioni di scarsa visibilità, con la pista avvolta nell’oscurità. La gara si è svolta senza incidenti, ma con difficoltà legate alla scarsa illuminazione. La competizione si è conclusa con il cavaliere che ha raggiunto il traguardo in tempi regolari, nonostante le condizioni di luce limitata. La corsa è stata monitorata dalle autorità sportive, che hanno registrato i tempi e le eventuali irregolarità.
Esiste un modo di osservare la realtà che può uscire dagli schemi abituali e che trova nella mancanza di luce la dimensione perfetta per approfondire e infondere nell’osservatore la sensazione di suggestione enigmatica che l’autore intende imprimere alle sue tele; perché spesso è proprio attraverso il buio che l’animo riesce a mettersi in contatto con se stesso e a osservare quei dettagli che con la luminosità del giorno non riuscirebbero a emergere, ed è esattamente in virtù di un’ambientazione lunare che alcuni artisti riescono a sussurrare ciò che diversamente resterebbe inascoltato. Nel caso del protagonista di oggi, laddove la luce può... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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