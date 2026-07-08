le atmosfere notturne di giovanni atzeni quando la fiaba si mescola al realismo magico e tende la mano alla metafisica

Notizia in breve

Durante la notte, il cavaliere ha affrontato una corsa in condizioni di scarsa visibilità, con la pista avvolta nell’oscurità. La gara si è svolta senza incidenti, ma con difficoltà legate alla scarsa illuminazione. La competizione si è conclusa con il cavaliere che ha raggiunto il traguardo in tempi regolari, nonostante le condizioni di luce limitata. La corsa è stata monitorata dalle autorità sportive, che hanno registrato i tempi e le eventuali irregolarità.