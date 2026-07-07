In Spagna circolano voci su un possibile scambio di piloti tra Red Bull e McLaren nel 2027, con l’ipotesi che il pilota della Red Bull possa passare alla squadra rivale. Nel frattempo, il campionato di Formula 1 si avvicina alle fasi decisive, mentre l’ultimo Gran Premio disputato a Silverstone ha visto diversi colpi di scena. La stagione prosegue con un ritmo intenso e molte speculazioni sui futuri movimenti dei piloti.

Il Mondiale di Formula 1 sta entrando sempre più nel vivo. Nell’ultimo Gran Premio, sulla pista inglese di Silverstone, non sono mancati i colpi di scena. Dai problemi per Kimi Antonelli alla Safety Car nel finale che ha probabilmente impedito a Lewis Hamilton di chiudere secondo o addirittura primo. Ha vinto alla fine Charles Leclerc, con Russell secondo ed il 44 della Ferrari in terza posizione. E così, dopo il week end inglese, sono 25 i punti di vantaggio di Kimi sul compagno di scuderia e 32 su Hamilton, per un Mondiale fin qui dominato dalla Mercedes ma comunque ancora aperto ad ogni tipo di risultato, considerato come Lewis sia ancora in corsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Verstappen alla McLaren nel 2027”: in Spagna ipotizzano uno scambio di piloti con la Red Bull

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