Un attore porno noto come Max Felicitas, nome d’arte di Edoardo Barbares, ha partecipato a un incontro con gli studenti di un istituto scolastico a Porto Ferraio nel maggio dello scorso anno, per discutere di bullismo. La docente che si opponeva all’evento è stata successivamente sanzionata, ma il giudice ha riconosciuto la legittimità della sua posizione. La questione riguarda la presenza dell’attore in aula e la reazione della docente, che è stata poi oggetto di procedimento legale.

Un noto attore porno, alias Max Felcitas, vero nome Edoardo Barbares classe 1992, aveva partecipato a un incontro con gli studenti di un istituto di Porto Ferraio, a maggio dello scorso anno, per parlare di bullismo. Un evento che poi aveva scatenato numerose polemiche (polemiche che si sono ripetute in ogni scuola dove Felicitas faceva questo tipo di incontri) ma che aveva il favore dei vertici della scuola. Molti professori e genitori hanno saputo solo a cose fatte che Felicitas era stato l'ospite d'onore nel confronto con gli studenti, scoprendolo solo quando hanno visto sui social i selfie dei ragazzi con il popolare attore di film per adulti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - L'attore porno Max Felicitas a scuola per parlare di bullismo: docente si oppone e viene sanzionata, ma il giudice le dà ragione

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