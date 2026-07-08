In quello che oggi è stato il primo vero giorno di Ruben Amorim a Milanello come nuovo allenatore del Milan, dal mondiale in USA non sono arrivate (ancora una volta) indicazioni positive sui numeri degli attaccanti rossoneri, anzi. Da che Cardinale sperava che la competizione iridata sarebbe stata il giusto trampolino di lancio per attirare qualche buona offerta per Santiago Gimenez e Rafael Leao, le prestazioni dei due sono state ancora più deficitarie. Per la verità i minuti accumulati dai due attaccanti rossoneri non sono stati neanche all’altezza di eventuali offerte concrete, dato che nè Gimenez nè Leao sono stati titolari fissi rispettivamente di Messico e Portogallo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - L’attacco del Milan flop anche al Mondiale: chi rimane in America a giocarsi le sue chance?

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